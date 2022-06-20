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Цены растут быстрее, чем идёт индексация ежемесячных выплат льготным категориям граждан. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, который внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от ЛДПР. Они предложили на 50% поднять социальные выплаты – пишут “Известия”.

Повышение выплат может коснуться участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, пострадавших при воздействии радиации, и так далее. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что за последнее время цены выросли на многие товары повседневного спроса: продукты, лекарства, одежду. Однако плановое повышение социальных выплат не успевает за ростом цен, что сводит на нет всю индексацию.

Для того, чтобы устранить эту проблему, парламентарии и предложили разово увеличить выплаты на значительный процент.

В ряде фракций Госдумы уже заявили, что готовы поддержать законопроект. По мнению экспертов, федеральный бюджет может позволить единоразовое увеличение выплат на 50%.

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