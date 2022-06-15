Крупные американские киностудии, которые весной этого года разорвали отношения с российскими кинопрокатчиками, в скором времени вернутся на российский рынок. Такое мнение высказала депутат Госдумы Елена Ямпольская. В нижней палате парламента она возглавляет комитет по культуре.

В беседе с агентством “Москва” Ямпольская уточнила, что возвращение голливудских фильмов в кинотеатры – дело времени. Но насколько готова Россия принять их обратно – этот вопрос остаётся пока открытым. Парламентарий также добавила, что фильмы “с извращениями” и “уродскими нравственными посылами” не должны демонстрироваться в России вообще.

Пока ни одна крупная голливудская студия не заявила о возврате в российский прокат своих фильмов. Отсутствие американских блокбастеров уже негативно влияет на всю кинопрокатную отрасль в стране. Эксперты прогнозируют, что многие кинотеатры могут закрыться, поскольку лишились основного источника дохода, который приходился на показ фильмов из США.

В том, что российский кинопрокат в массе своей оказался зависим от голливудских продуктов, Ямпольская увидела в том числе и вину самих киносетей. По словам председателя комитета по культуре, в России производилось достаточно много фильмов, однако в кинотеатры для массового зрителя доходили только крупные проекты.