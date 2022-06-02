Президент Украины Владимир Зеленский может быть убит в любой момент. А сделано это будет с подачи правящей элиты Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Подробности сообщает издание Ura.ru.

При этом парламентарий добавил, что неважно, кто решится убрать Зеленского. Все равно в этом обвинят Россию. Депутат прокомментировал: «Что касается Зеленского — убить не убить, ну, сбили вертолет „Stinger“, а списали на диверсионно-разведывательную группу Российской Федерации. Вот и вся проблема на этом и даже никто шуметь не будет».

Владимиру Зеленскому уже несколько раз предсказывали скорую смерть. Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский будет убит в связи с готовящимся государственным переворотом в стране.