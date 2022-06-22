Российские военные продолжают устанавливать контроль над новыми регионами Украины. Корреспонденты издания “Русская весна” сообщили о том, что на направлении Тошковка — Подлесное российская армия полностью заняла населенные пункты Подлесное и Мирная Долина. Кроме того, стало известно о формировании нового котла, в который попадут минимум 2500 солдат и офицеров ВСУ.

Эксперты отмечают, что российским военным удалось достичь больших успехов в районе населенного пункта Горное. Военный эксперт Борис Рожин рассказал о том, что наши силы практически закрыли котел Горско-Золотой.

Сейчас российские военные и союзные силы установили контроль в населенном пункте Мирная Долина. Эти сведения подтверждены и Генштабом ВСУ.

До полного закрытия котла остается только достичь населенного пункта Рай-Александровка. Через него проходит последняя дорога, ведущая в Горское. Она уже сейчас находится под полным контролем российских военных.