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Из-за серьёзных изменений в энергетическом секторе экономика Германии может оказаться в более плачевном состоянии, чем во время пандемии коронавируса. Такое мнение высказал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек – сообщает РИА “Новости”.

Основная проблема, по словам Хабека,  – в недостатках природного газа. Он используется, как для отопления жилых домов, так и на многих производствах. Традиционно импорт газа осуществлялся из России, но на фоне ухудшения отношений и экономических санкций, поставки существенно снизились.

Вице-канцлер отметил, что в случае, если к отопительному сезону Германия подойдёт с неполным запасом газа для прохождения зимы, то в стране может начаться тяжёлый кризис, а “политическая и экономическая ситуация будет хуже, чем в пандемию”, подчеркнул Хабек.

В настоящее время в Германии идёт подготовка к возвращению в строй угольных тепловых электростанций. Однако, по словам Хабека, твёрдой уверенности в том, что это станет альтернативой поставкам российского газа, пока нет.

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