Не больше 2,5 месяцев сможет продержаться Германия без поставок российского газа. И это при условия, что изначально газовые хранилища будут заполнены полностью, а зима будет не слишком холодной. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Мюллер отметил, что это всего лишь теоретические выкладки и пока поставки газа из России продолжаются. Однако учитывая напряжённую внешнеполитическую обстановку властям страны нужно искать альтернативных поставщиков “голубого топлива”.

Помимо этого, глава Федерального сетевого агентства заявил, что энергоносители уже сейчас следует экономить, а также не исключил, что с наступлением отопительного сезоны, подачу тепла в дома немцев могут ограничить, чтобы снизить расход газа. В то же время предприятия, где газ используется в производстве, из-за высокой цены на него и снижения поставок могут обанкротится, спрогнозировал немецкий чиновник.

Проблемы с поставками российского газа в Германию и другие государства Евросоюза появились после введения против России экономических санкций в ответ на начавшуюся специальную военную операцию в Донбассе.