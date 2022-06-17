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Немецкую гражданку Алине Липп, которая работает на территории Донбасса и ведет репортажи о событиях в регионе, на родине планируют осудить за «поощрения и одобрения преступных действий» в отношении Украины. Подробности сообщает РИА “Новости”.

Из-за ее материалов журналистке грозит в Германии тюремный срок. Алине Липп является свободной журналисткой. С самого начала спецоперации на территории Украины она уехала на Донбасс, чтобы освещать события на своем канале Neues aus Russland. Среди ее репортажей есть интервью с пострадавшими мирными жителями. Журналистка активно принимала участие в сборе пожертвований для продолжения своей работы.

Месяц назад у журналистке заблокировали платежную систему PayPal вместе со всеми деньгами. После этого женщина получила уведомление о заморозке счета. Также ограничения введены и в отношении ее отца.

5 мая состоялось закрытое заседание участкового суда Люнебурга. По решению суда была произведена конфискация денежных средств журналистки и закрытие ее счетов.

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