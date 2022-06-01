В ДНР приняли решение о том, что будет происходить с иностранными наемниками, которые воевали на стороне Украины, но попали в плен. По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета республики Елены Шишкиной, полностью исключается возможность их обмена. В ДНР им грозит смертная казнь.

Сейчас в плену в ДНР находятся британцы Шон Пиннер и Эрдрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим. Шишкова отметила, что на территории ДНР эти иностранцы действовали не как военнослужащие. Они не соблюдали международные конвенции. По словам председателя, иностранные наемники действовали как преступники, террористы. Именно поэтому полностью исключен их обмен.

Пиннер и Хилл попали в плен на Украины в ходе боевых действий. Позже они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, который был задержан киевскими силовиками.