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Британский наемник Эндрю Хилл, который принимал участие в вооруженном столкновении на стороне Украины, в своем блокноте сохранял координаты массовых захоронений мирных жителей, передает РИА Новости.

Так, на одной из страниц Хилл записал координаты захоронения 280 представителей гражданского населения Украины.

«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626)», – отметил наемник в своем дневнике.

Указанные ним координаты – это Киевская область. Не исключено, что речь идет об улице Вокзальной в Ирпене либо о пространстве между городами Ирпень и Буча, что под украинской столицей.

Кроме того, британский «солдат удачи» написал, что те сбережения, которые у него были по приезду на Украину, уже закончились, а дохода по-прежнему нет.

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