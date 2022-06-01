Сегодня, 1 июня, в Дании проходит референдум на тему присоединения к оборонной политике Евросоюза. Жителям страны предоставляется возможность выразить свое мнение по этому вопросу. Подробности сообщает РБК.

Избирательные участки страны начали свою работу с 8 утра. Результаты будут подсчитаны и озвучены уже сегодня вечером.

Решение о проведении референдума было принято премьер-министром Королевства Метте Фредериксен. Она объявила об организации референдума еще в начале марта.

Если жители страны выскажутся положительно о присоединении к оборонной политике ЕС, то Дании придется менять направление своей внешней политики. Сейчас Дания входит в состав Североатлантического альянса. Но власти страны постоянно уклоняются от обсуждений, которые затрагивают направление оборонной политики и военного оборудования. В случае успешного референдума, эту позицию придется пересматривать.