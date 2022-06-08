В киноиндустрии Великобритании разгорелся скандал на религиозной почве, из-за чего с кинопроката сняли кинокартину “Царица небесная”. Фильм рассказывает о дочери пророка Мухаммеда Фатиме. Однако, по мнению мусульман, в картине она показана в неприглядном для верующих людей свете.

Киноленту режиссёра Эли Кинга исламская диаспора Британии встретила настолько негативно, что на протяжении нескольких дней в крупных городах страны проходили митинги с участием сотен мусульман, требовавших убрать фильм из кинотеатров. Что в итоге и было сделано: одна из крупнейших сетей Соединённого Королевства Cineworld заявила, что фильм исключили из репертуаров кинотеатров. Впрочем, конкурирующая с ней сеть Vue со своей стороны отменила показы только в некоторых кинотеатрах, и при желании англичане всё ещё могут посмотреть фильм на большом экране.

У решения отменить показ киноленты уже нашлись противники. Продюсер картины уже обвинил сеть Cineworld в “потакании радикальным исламистам”. А часть деятелей культуры Великобритании заявили о “разрушительных последствиях такого решения для свободы слова в стране”.