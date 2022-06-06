Болгария стала получать природный газ из США после того, как поставки российского газа прекратились. Как сообщает болгарский телеканал Nova, в одном из терминалов Турции началась разгрузка танкера с сжиженным газом, который доставили из Соединённых Штатов.

Процесс разгрузки газового судна небыстрый – он займёт примерно сутки. В дальнейшем газ будет поставляться в энергосеть Болгарии.

Поставки газа в Болгарию будут осуществляться по долгосрочному договору, который заключила компания “Булгаргаз” с американскими партнёрами. Уточняется, что одна тысяча кубических метров газа будет обходиться стране в 28 долларов с учётом транспортных расходов.

Ранее Болгария заявляла, что не намерена оплачивать российский газ в рублях, как того требовали российские власти. В конце апреля “Газпром” прекратил поставки, ссылаясь на то, что “Булгаргаз” не оплатил газ по новым правилам в назначенный срок.

Оплачивать российский газ в рублях поручил президент Владимир Путин ещё марте. Он заявлял, что Россия не будет принимать платежи в долларах и евро, поскольку за последнее время эти валюты себя скомпрометировали.