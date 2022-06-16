читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон не станет давить на Киев, принуждая его идти на территориальные уступки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что на нынешнему этапе Соединенные Штаты намерены продолжать поставки оружия на Украину. Также Киев будет получать разведданные с американских спутников. Но в целом США все же считают, что конфликт необходимо урегулировать за столом переговоров.

«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», – цитирует высказывание Салливана РИА Новости.

Напомним, что ранее США приняли решение об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 1 миллиард долларов.

Вам может понравиться

Друг Зеленского Кошевой рассказал, почему не хочет участвовать в спецоперации

Шоумен и близкий друг украинского президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, почему он отказался участвовать в боевых действиях. О своем отказе он рассказал украинским журналистам. Подробности передает “Московский Комсомолец“. Кошевой

В районе Северодонецка впервые замечены украинские ЗРК С-300В1

Эксперты портала Avia.Pro предположили, что Киев намеревается усилить оборону воздушного пространства над Донбассом. На такую мысль их навела видеозапись иностранного журналиста, на которой запечатлен зенитно-ракетный комплекс С-300В1, перемещающийся в окрестностях

ВС США поздравили свою армию с днем рождения видеороликом с нацистскими танками

В видеохронике, размещенной в Twitter-аккаунте Национальной гвардии США, вместо американских танков показали боевые машины нацистов Третьего рейха. На это обратили внимание подписчики. Ролик, посвященный одному из неофициальных праздников ВС США,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |