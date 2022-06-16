Вашингтон не станет давить на Киев, принуждая его идти на территориальные уступки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что на нынешнему этапе Соединенные Штаты намерены продолжать поставки оружия на Украину. Также Киев будет получать разведданные с американских спутников. Но в целом США все же считают, что конфликт необходимо урегулировать за столом переговоров.

«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», – цитирует высказывание Салливана РИА Новости.

Напомним, что ранее США приняли решение об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 1 миллиард долларов.