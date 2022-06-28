В Администрации американского президента начались переговоры по вопросу Украины. Обсуждение касается ситуации, должен ли Киев идти на уступки территорий России. Об этом сообщили журналисты CNN.

Советники Джо Байдена выразили сомнения в том, что Киеву удастся вернуть свои территории, контроль над которыми Россия установили в течение последних месяцев. Но пока Вашингтон не собирается давить на Киев, заставляя его уступать территории. В Белом доме еще надеются на то, что украинские военные смогут решиться на прорыв и отвоевать большую часть территории.

Один из советников американского президента заявил о том, что возможности Украины будут зависеть от качества поддержки со стороны Запада.

Недавно Владимир Зеленский попросил у США 48 РСЗО, но пока ему пообещали только восемь.