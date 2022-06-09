Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas заявил, что пока не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что все фирменные магазины Adidas на территории России сейчас закрыты. Что с ними будет происходить дальше, пока решается – торговые точки не будут работать до дальнейшего распоряжения. Однако в настоящее время возобновление деятельности в России не рассматривается, уточнил источник ТАСС.

Эксперты полагают, что магазины Adidas смогут возобновить работу в России только тогда, когда их выкупят. Например, компании из дружественных стран. Так, бренд Reebok, тоже специализирующийся на производстве спортивной одежды и обуви, открыть свои магазины планирует уже в июле – ранее российское подразделение компании было продано турецкому холдингу.

Несмотря на то, что торговые точки Adidas закрыты, большая часть сотрудников продолжает получать зарплату. Сокращение штатов произошло только в пяти московских магазинах компании.