В ходе заседания экономического комитета городской думы Рязани, состоявшегося 15 июня, было названо шесть предприятий, которые в первом квартале текущего года работали в убыток.

Больше всех – 48 миллионов рублей, недополучило Управление рязанского троллейбуса. К причинам убыточности его руководство отнесло выпуск большего количества транспорта на линии, а также повышенные расходы на комплектующие и запчасти, необходимые для ремонта и обслуживания подвижного состава.

На второй позиции в этом своеобразном антирейтинге оказалось РСУ№1. Оно объясняет недополучение 9 млн рублей судебные иски, которые поступают почти непрерывно. По ним управление уже выплатило истцам те самые девять миллионов. Кроме того, причинами убыточности названы погодные условия, из-за которых ремонтные работы в жилых домах постоянно переносились, и невозможность участия в тендерах.

На третьей позиции оказался «Хлебозавод №3», который никак не может выйти на прибыль, несмотря на усилия городских и областных властей. За первый квартал текущего года он недополучил 1 миллион рублей. Среди причин – провал на рынке ряда кондитерских изделий, которые не пользовались спросом, а также невозвратный брак продукции. Предприятие оказалось в убытке даже несмотря на повышение цен.

Еще три предприятия, которые завершили квартал с убытками – это «Эколозащита», Муниципальный культурный центр и МУП «Комплекс». На троих они недополучили около 2 миллионов рублей.