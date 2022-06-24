12 стран Евросоюза полностью или частично перестали получать российский газ, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции по случаю завершения саммита ЕС она отметила, что Евросоюз давно вел подготовку к возникновению подобной ситуации. Сейчас страны ЕС должны проявить не национальную, а общеевропейскую позицию, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей. В настоящий момент на 75 процентов увеличились поставки сжиженного природного газа в ЕС и это процесс будет продолжаться в будущем, передает РИА Новости.

По словам дер Ляйнен, «возврата к дешевому топливу не будет», так как ЕС вряд ли сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Также глава Еврокомиссии рассказала, как санкции против РФ «подрывают ее экономику».