В общеобразовательных школах должны изучать основы православия. Это улучшит работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Белоруссии, где он присутствовал на торжественных мероприятиях в честь 1030-летия православия в стране.

По мнению патриарха, христианин, которому Господь завещал любить ближнего, не может не любить собственное Отечество и свой народ. Для того, чтобы дети понимали это лучше, и нужны уроки православия.

Кроме этого, Кирилл отметил, что молодёжь сейчас сильно подвержена влиянию Интернета и информационному потоку, к которому не может в силу возраста относиться критически.

Курс “Основы православной культуры” около десяти лет назад изучался в некоторых регионах страны. В настоящее время в последнем, четвёртом классе начальной школы, детям преподают “Основы религиозных культур и светской этики”. В рамках курса родители могут выбрать для изучения основы не только православной, но и исламской, буддийской, а также иудейской культуры. Этот же курс позволяет изучать основы светской этики.