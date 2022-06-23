Две 155-миллиметровые САУ Caesar из шести, отправленных на Украину, попали в руки российских военных. После этого их переправили на предприятие «Уралвагонзавод», которое уже поблагодарило президента Франции Эммануэля Макрона.

О захвате двух гаубиц российскими военнослужащими в своем телеграм-канале написал политик из Франции Режиса Кастельно. Он отметил, что обе самоходные артиллерийские установки находятся в хорошем состоянии. Представители «Уралвагонзавода» не смогли пройти мимо этого поста.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», – сообщили в концерне.

Напомним, что договоренность об отправке САУ Caesar на Украину была достигнута в ходе визита в Киев Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также премьер-министра Италии Марио Драги.