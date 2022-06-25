Российские ВС и сирийские правительственные войска ввели в заблуждение турецкие подразделения, уже готовые начать специальную военную операцию в Тель-Рифате, пишет портал Avia.Pro.

Отмечается, что ВС РФ задействовали уникальную тактику, чтобы сорвать турецкое наступление. Они выполнили ультиматум Анкары и вышли из населенного пункта Тель-Рифат, однако находящиеся там курды сразу же подняли российские и сирийские флаги.

«Это очень решительный шаг со стороны России в Тель-Рифате, поскольку она вывела свои силы вместе с силами сирийской армии, которые были размещены в этом районе вместе с ополчением Сирийских демократических сил», – рассказало турецкое издание Sabah.

Турция не рискнула начинать наступление, так как получила четкое предупреждение, что может столкнуться с российской армией. А этого она хочет меньше всего.