Киев на протяжении нескольких недель накапливал запасы оружия и боеприпасов в городе Чугуев Харьковской области. Под склады, разумеется, выделили лучше всего подходящие для этой цели объекты – детские сады и школы, супермаркеты и торговые центры. Украинские военные наивно полагают, что такие здания уж точно никто не заподозрит. Но разведка работает и делает это очень хорошо.

Оружие и боеприпасы накапливались, предположительно, для ударов по Изюму. Но рано утром в среду высокоточный ракетный удар поставил крест на планах украинских боевиков. Склады полностью уничтожены, рассказал портал «Военное обозрение».

Эксперты отмечают, что пока неизвестно, какие именно боезаряды были использованы для этого удара. Но предполагается, что это были ракеты воздушного базирования. Они точно поразили цели, после чего украинским ВС вновь придется клянчить новые боевые системы у Запада.