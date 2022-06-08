Портал Avia.Pro опубликовал видео уничтожение складского комплекса ВСУ, в котором хранилось более десяти реактивных систем залпового огня «Град», а также множество боеприпасов к ним.

Отмечается, что склады были поражены артиллерийским снарядом. При этом боеприпасы, хранящиеся внутри комплекса, сдетонировали, что привело к взрыву ужасающей мощности.

После этого на складе вспыхнул крупный пожар, а осколки разорвавшихся боезарядов разлетелись по округе на несколько километров.

По предварительной информации, в складском комплексе было уничтожено не менее 12 РСЗО «Град» и шести сотен боезарядов к ним. Официальной информации о местоположении склада пока не поступало.

Напомним, что хотя основные события в спецоперации ВС РФ происходят на Донбассе, на других направлениях союзные силы также ведут себя достаточно активно, освобождая все новые населенные пункты.