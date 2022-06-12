Остатки вооруженных формирований украинской армии в Северодонецке потеряли все шансы на выход из города. Последний мост, обеспечивающий сообщение между Северодонецком и Лисичанском, взорван, причем неизвестно, кто именно нанес по нему удар, сообщил портал «Военное дело».

Подобная ситуация ранее произошла у Святогорска, где была уничтожена переправа через Северский Донец. Тогда предполагалось, что взрыв подстроили ВСУ, чтобы либо замедлить продвижение российских войск, либо вынудить оставшихся в городе боевиков продолжать бой, а не отступать.

Впрочем, взрыв моста в Святогорске не возымел никакого эффекта, так как украинские военные все же бежали из города, пересекая реку вплавь, а ВС РФ спокойно продолжили наступление на Славянск.

Ситуация в Северодонецке несколько хуже, так как здесь боевикам больше некуда отступать и придется прятаться на заводе «Азот» вплоть до неминуемой сдачи в плен.