Украинский ЗРК «Бук», подавленный воздействием комплекса радиоэлектронной борьбы, атаковал собственные позиции. Об этом сообщили эксперты издания Avia.pro.

Эксперты опубликовали кадры, на которых видно, что зенитный ракетный комплекс “Бук” пытается атаковать неустановленную цель. Предполагается, что он уже успел выпустить несколько ракет, так как в воздухе видны инверсионные следы. Инцидент произошел в районе Алчевска.

Последняя ракета, которая была выпущена ЗРК “Бук”, пролетела несколько сотен метров, но затем развернулась и ударила по позициям ПВО. Эксперты не исключают, что причиной сбоя в работе стало мощное воздействие на установку средствами РЭБ. На кадрах запечатлено, что сразу после попадания ракеты произошел взрыв. Пока нет точной информации, имеются ли погибшие.