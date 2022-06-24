Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сдавшийся в плен штаб-сержант Вооруженных сил Украины Александр Тимко сообщил о том, что ему был отдан приказ совершить теракт в херсонской гостинице. Подробности сообщает РИА “Новости”.

По словам штаб-сержанта, ему приказ передал Александр Колесов. Он заявил, что ему приказали «сделать шум и теракт» в отеле «Дилижанс», в котором проживали российские военные. Александр Тимко отметил, что перед выполнением приказа он решил разведать обстановку. Оказалось, что в гостинице жили граждане Украины, которые перебрались с других регионов.

Он рассказал: «Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять».

Тимко отметил, что ему стали угрожать расправой по законам военного времени и обвинениями в измене родине.

Вам может понравиться

Через пролив Ла-Манш запустят крупнейший в мире паром с гибридным двигателем

Французская судоходная компания Brittany Ferries объявила о предстоящем запуске между Великобританией и Францией крупнейшего в мире парома с гибридной силовой установкой. Подробности сообщает издание “Коммерсантъ”. Это будет первый гибридный лайнер

Новый рамный внедорожник ЗИЛ-130 показан на первых рендерных изображениях

В Сети появились первые рендерные фото автомобиля ЗИЛ-130, который выйдет с конвейера бывшего автомобильного завода Renault в текущем или следующем году. На снимках хорошо видно, что производители задались целью создать

В Китае приняли новый пакет ограничений для работы в интернете

Власти Китая продолжают урегулирование деятельности граждан в интернете. На этот раз они приняли пакет ограничений, который касается блогеров, которые на площадках Kuaishou, Douyin, Taobao Live и прочих ведут видеотрансляции и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |