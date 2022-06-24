Сдавшийся в плен штаб-сержант Вооруженных сил Украины Александр Тимко сообщил о том, что ему был отдан приказ совершить теракт в херсонской гостинице. Подробности сообщает РИА “Новости”.

По словам штаб-сержанта, ему приказ передал Александр Колесов. Он заявил, что ему приказали «сделать шум и теракт» в отеле «Дилижанс», в котором проживали российские военные. Александр Тимко отметил, что перед выполнением приказа он решил разведать обстановку. Оказалось, что в гостинице жили граждане Украины, которые перебрались с других регионов.

Он рассказал: «Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять».

Тимко отметил, что ему стали угрожать расправой по законам военного времени и обвинениями в измене родине.