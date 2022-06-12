Украинский СДК, охранявший Очаков, сумел чудом уйти от обстрела российских ВС и в настоящий момент находится в безопасности, рассказал портал Avia.Pro.

Авторы пояснили, что речь идет о среднем десантном корабле «Юрий Олефиренко». Он находился в Очакове вместе с ракетным катером «Винница», однако тот даже не успел оказать сопротивление российским войскам.

По СДК также был открыт огонь, однако корабль ухитрился избежать попадания хотя бы одного из 16 артиллерийских снарядов, выпущенных по нему. Бегство удалось и сейчас «Юрий Олефиренко» находится в западной части акватории. По мнению экспертов, командование украинских ВВС своевременно приняло решение о выводе корабля из Очакова. Поэтому он сумел избежать уничтожения. В отличие от остального флота.