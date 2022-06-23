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Украинские военнослужащие, попавшие в плен в районе Горского и Золотого под Лисичанском, рассказали, что их заставили идти воевать насильно, он не хотели участвовать в боевых действиях. Подробности передает “Военное обозрение“.

Один из военнопленных рассказал: “Забрали, я не хотел. Мобилизовали насильно”. Все украинские боевики говорят о том, что они не принимали участие в боевых действиях. Одни были задействованы в рытье окопов, другие работали санитарами, третьи – на кухне.

Военнопленные утверждают, что они служат на стороне ВСУ исключительно по принуждению. При этом они выполняют принудительные работы. Остается загадкой, кто тогда наносит удары по гражданским объектам.

Киевские власти признают, что в плену у российских войск находятся около 2000 украинских солдат.

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