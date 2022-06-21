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Российские военные получили мастер-класс от пленного офицера ВСУ по использованию шведского гранатомета АТ4. Подробности сообщает “Военное обозрение“.

Но оказалось, что после выстрела шведское оружие можно выкидывать. Украинский офицер сам обучался использованию этого оружия в ходе совместных учений западных стран и ВСУ.

Украинский военнослужащий рассказал подробности использования реактивного гранатомета. Он объяснил: “Выдерните чеку, выдвините плечевой упор и вторую ручку. Далее максимально быстро выдвигайте прицелы. Затвор действует подобно болтовому затвору”.

При этом офицер подчеркнул, что гранатомет одноразовый. Его даже называют из-за этого “шведской Мухой”. Теперь российские военные умеют использовать западный гранатомет в борьбе с противником. Тем более, что таких гранатометов остается на покинутых ВСУ позициях очень много.

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