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Дерзкие украинские танкисты внезапно прорвались к столице ДНР на расстояние пушечного выстрела и атаковали город сразу 8 ударами. О необычном бое рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты сообщили, что одиночный танк непонятным образом прорвался к населенному пункту Первомайское. Оттуда он нанес 8 ударов по Донецку, которые пришлись по Куйбышевскому району. После этого боевая машина исчезла так же внезапно, как и появилась.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.35 – н.п. Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): произведено восемь выстрелов из танка», – подтвердили информацию в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Танк успел вернуться вглубь позиций ВСУ до ответного удара. По мнению экспертов, этот прецедент показывает, что союзным силам ВС РФ и ДНР необходимо предпринимать меры превентивного характера, которые помогут избежать подобных дерзких выходок в дальнейшем. Ведь если к Донецку прорвется несколько танков, последствия для мирных жителей города могут быть весьма печальными.

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