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Власти Болгарии нашли оригинальный способ расселять прибывающих беженцев с Украины. Новую группу граждан, которые решили уехать подальше от боевых действий, отправили на территорию тюрьмы. Об этом свидетельствуют видеокадры, которыми сами беженцы делятся в социальных сетях.

На кадрах видно, как автобус, в котором, как заявляется, едут беженцы, подъезжает к территории с колючей проволокой и с помещениями, которые похожи на пластиковые коробки с небольшими окнами. В роликах говорится, что беженцев привезли на территорию пенитенциарного учреждения.

До этого украинских беженцев расселяли по отелям не берегу Чёрного моря. Но с началом курортного сезона с их размещением возникли проблемы. Владельцы отелей не захотели терять прибыль и потребовали, чтобы власти увезли беженцев в другие места.

С начала специальной военной операции в Донбассе территорию Украины покинули миллионы беженцев. Большинство из них направились в сопредельные с Украиной государства.

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