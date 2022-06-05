Американские дроны-камикадзе Switchblade 600 и Switchblade 300, отправленные на Украину, больше не смогут использоваться ВСУ из-за российских комплексов РЭБ, сообщает Avia.Pro.

Отмечается, что системы радиоэлектронной борьбы оказывают мощное воздействие на эти барражирующие боеприпасы, из-за чего они теряют управление либо просто падают при подлете к цели.

То же самое относится и к другим беспилотным аппаратам, которые используют украинские военные. Так, средства РЭБ способны принудительно посадить даже хваленые турецкие Bayraktar TB2, превратив их в совершенно бесполезное вооружение.

Эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы была подтверждена еще в Сирии. Однако на Украине они отлично зарекомендовали себя в борьбе не только с турецкими, но и с американскими дронами.