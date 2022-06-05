Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские дроны-камикадзе Switchblade 600 и Switchblade 300, отправленные на Украину, больше не смогут использоваться ВСУ из-за российских комплексов РЭБ, сообщает Avia.Pro.

Отмечается, что системы радиоэлектронной борьбы оказывают мощное воздействие на эти барражирующие боеприпасы, из-за чего они теряют управление либо просто падают при подлете к цели.

То же самое относится и к другим беспилотным аппаратам, которые используют украинские военные. Так, средства РЭБ способны принудительно посадить даже хваленые турецкие Bayraktar TB2, превратив их в совершенно бесполезное вооружение.

Эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы была подтверждена еще в Сирии. Однако на Украине они отлично зарекомендовали себя в борьбе не только с турецкими, но и с американскими дронами.

Вам может понравиться

Мирошник: Боевики ВСУ не смогут долго оказывать сопротивление на заводе “Азот” в Северодонецке

События, которые сейчас происходят в Северодонецке, не идут ни в какое сравнение с Мариуполем, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. На «Азовстали» скрывались гораздо лучше подготовленные боевики националистического полка

РИА Новости: Венгрия настаивает на нескольких исключениях в шестом пакете антироссийских санкций

Венгрия добилась своего, требуя, чтобы патриарха Кирилла не включали в санкционный список. Однако теперь она выдвигает ЕС еще одно условие. Представители страны заявляют, что ЕС должен разрешить Будапешту продавать нефтепродукты,

Радиостанция Europe 1 рассказала о гибели на Украине французского наемника

Радиостанция Europe 1 рассказала о первом погибшем на Украине наемнике из Франции. Сообщается, что он состоял в иностранном легионе, о создании которого еще в первые дни специальной военной операции ВС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |