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Украинские полицейские больше не хотят служить в условиях украинского режима. Сотрудники полиции Украины, находящиеся на территории уже освобожденных российскими военными территорий, выразили желание работать в своих городах, но перейти в МВД ДНР. Подробности сообщает издание “Русская весна”.

Всем украинским полицейским, которые не были замешаны в преступлениях, будет предоставлена возможность перейти на службу в МВД Донецкой Народной Республики.
В Мариуполе бывшие украинские полицейские уже начали работу в новой структуре.

Сотрудникам будет легко справляться со своими обязанностями, так как они хорошо знают город, легко выходят на контакт с местными жителями.

Руководство МВД ДНР уже отметило добросовестное отношение сотрудников правоохранительных органов к исполнению своих обязанностей. Они должны обеспечивать эвакуацию мирных жителей в зоне военных действий.

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