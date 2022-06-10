Украинские полицейские больше не хотят служить в условиях украинского режима. Сотрудники полиции Украины, находящиеся на территории уже освобожденных российскими военными территорий, выразили желание работать в своих городах, но перейти в МВД ДНР. Подробности сообщает издание “Русская весна”.

Всем украинским полицейским, которые не были замешаны в преступлениях, будет предоставлена возможность перейти на службу в МВД Донецкой Народной Республики.

В Мариуполе бывшие украинские полицейские уже начали работу в новой структуре.

Сотрудникам будет легко справляться со своими обязанностями, так как они хорошо знают город, легко выходят на контакт с местными жителями.

Руководство МВД ДНР уже отметило добросовестное отношение сотрудников правоохранительных органов к исполнению своих обязанностей. Они должны обеспечивать эвакуацию мирных жителей в зоне военных действий.