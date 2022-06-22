Самой горячей точкой спецоперации на сегодняшний день считается Изюмское направление. Корреспонденты издания “Русская весна” рассказали о том, что офицеры ВСУ, участвующие в боях на этом направлении, сдаются в плен вместе с западным вооружением.

Российская артиллерия подвергает массовым обстрелам позиции украинских солдат. ВСУ сейчас начинают терять способность к сопротивлению, боевой дух снижается. В результате украинские националисты сдаются в плен целыми подразделениями, захватывая с собой гранатометы и ПТРК, полученные Западом.

Корреспонденты “Русской весны” отмечают, что на Украине такую информацию не распространяют. Власти Киева продолжают говорить о героических подвигах ВСУ и успехах на линии фронта. В средствах массовой информации пишут о том, что украинские военные сражаются до последних сил, предпочитая гибель на поле боя позору плена.