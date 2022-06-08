Украинские националисты призывают отказаться от всего, что является наследием СССР. Плакаты с подобным призывом появились в метрополитене Киева.

Корреспонденты портала rusvesna.su отметили, что националисты призывают отказаться от«тяжкого наследия» СССР. На плакатах написано: «Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза» или «Відмовся від метро! Відмовся від спадщини Радянського Союзу» на мове».

Есть одна проблема. На плакатах нет способа, как можно отказаться от всего, что создавалось в СССР. Дороги, мосты и эстакады были построены в Киеве в период СССР, после окончания Великой Отечественной войны. Именно тогда город начал отстраиваться после фашистских захватчиков.

Корреспонденты портала отметили, что такую идею можно назвать здравой. Как можно пользоваться идеями и благами тех, кого ненавидишь.