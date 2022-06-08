читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские националисты призывают отказаться от всего, что является наследием СССР. Плакаты с подобным призывом появились в метрополитене Киева.

Корреспонденты портала rusvesna.su отметили, что националисты призывают отказаться от«тяжкого наследия» СССР. На плакатах написано: «Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза» или «Відмовся від метро! Відмовся від спадщини Радянського Союзу» на мове».

Есть одна проблема. На плакатах нет способа, как можно отказаться от всего, что создавалось в СССР. Дороги, мосты и эстакады были построены в Киеве в период СССР, после окончания Великой Отечественной войны. Именно тогда город начал отстраиваться после фашистских захватчиков.

Корреспонденты портала отметили, что такую идею можно назвать здравой. Как можно пользоваться идеями и благами тех, кого ненавидишь.

Вам может понравиться

Американист Васильев рассказал о насторожившем Конгресс США решении Байдена

Конгресс США заметно напрягся из-за заявления президента Джо Байдена о передаче Киеву ракетных систем и боеприпасов. Американские политики предполагают, что глава государства взял курс на эскалацию отношений с Россией и

Кнутов: ВС РФ сложнее всего уничтожить обученных инструкторами НАТО боевиков ВСУ на Донбассе

Укрепрайоны на Донбассе удерживают украинские боевики-контрактники, которые прошли полный курс обучения под руководством инструкторов Североатлантического альянса. Это наиболее опасная часть ВСУ, после уничтожения которой армия противника будет деморализована, уверен военный

Бывший завод Renault в столице переименовали в “Москвич”

Автозавод, который находится в московском районе Печатники, официально переименовали в “Москвич”. Такие данные содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. Информагентство “Интерфакс” со ссылкой на данные реестра, утверждает, что соответствующие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |