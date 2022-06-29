Мирные жители Лисичанска, которым несладко пришлось в последние месяцы, сейчас откровенно радуются бегству из города украинских националистов. Они устали терпеть издевательства и тиранию, поэтому с нетерпением ожидают полного освобождения населенного пункта, сообщил портал «Свободная пресса».

Боевики ВСУ, которые уверенно заявляли, что будут отстаивать Лисичанск до последнего, сейчас в страхе разбегаются кто куда. Они стремятся скрыться от артиллерийских ударов союзных сил, не хотят попадать в плен, поэтому в спешном порядке отступают.

Как показала практика, ВСУ боятся вступать в прямое противостояние с подразделениями союзных сил. Они действую исподтишка, оборудуют позиции в жилых домах, прячась за спинами мирного населения. Но как только дело доходит до реальных боевых действий, они просто трусливо бегут, заявляя, что город был не таким уж важным для Украины.

Местные жители ликуют, так как с геноцидом киевского режима скоро будет навсегда покончено.