читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мирные жители Лисичанска, которым несладко пришлось в последние месяцы, сейчас откровенно радуются бегству из города украинских националистов. Они устали терпеть издевательства и тиранию, поэтому с нетерпением ожидают полного освобождения населенного пункта, сообщил портал «Свободная пресса».

Боевики ВСУ, которые уверенно заявляли, что будут отстаивать Лисичанск до последнего, сейчас в страхе разбегаются кто куда. Они стремятся скрыться от артиллерийских ударов союзных сил, не хотят попадать в плен, поэтому в спешном порядке отступают.

Как показала практика, ВСУ боятся вступать в прямое противостояние с подразделениями союзных сил. Они действую исподтишка, оборудуют позиции в жилых домах, прячась за спинами мирного населения. Но как только дело доходит до реальных боевых действий, они просто трусливо бегут, заявляя, что город был не таким уж важным для Украины.

Местные жители ликуют, так как с геноцидом киевского режима скоро будет навсегда покончено.

Вам может понравиться

Как только у “Отважных” заканчивается терпение, они пускают в ход “Ураган”

Российская военная группировка “О” славится не только своими подвигами, но и вежливым и воспитанным отношением к противнику. Украинские боевики, которым пришлось встретиться с “Отважными” на поле боя, знают, что с

Пентагон высказал обеспокоенность, что поставляемые Украине гаубицы даже не доезжают до фронта

Пентагон начал размышлять над тем, как бы отказаться от обещаний поставить на Украину новую партию вооружения. На эту здравую мысль его навела ситуация с гаубицами M777, которые российские военные «щелкают

Названа разница в зарплатах мужчин и женщин в России

Разница в оплате труда мужчин и женщин в России в среднем составляет 37,3%, но в некоторых случаях она может достигать 70%. Такие выводы сделали эксперты «Высшей школы экономики» в исследовании
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |