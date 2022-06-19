Бойцы Народной милиции ЛНР после боя у Красного Лимана получили в «подарок» от ВСУ БТР-80 и много другого оружия. Они рассказали, каким образом удалось разжиться такими трофеями.

По словам ополченцев, после освобождения Красного Лимана союзными силами боевики ВСУ предприняли попытку закрепиться в лесном массиве неподалеку от города. Но наступление ВС РФ и ЛНР вынудило их спасаться бегством и оттуда. При этом националисты бросили бронетранспортер и гранатометы М80 «Золя», которые были изготовлены в Югославии.

Также в распоряжении союзных сил оказался полный боекомплект к этому вооружению. Ракеты калибра 64 миллиметра способны пробивать 300-миллиметровую броню и теперь сослужат хорошую службу в борьбе с украинскими танками.