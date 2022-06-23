Подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать окружение в окрестностях Лисичанска, однако она завершилась неудачно и привела к потерям, рассказал портал «Военное обозрение».

Украинские вооруженные формирования готовились перейти в контрнаступление, но их планы были разгаданы союзными силами. Практически сразу после начала контратаки танки, пехота и артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ совместными усилиями сперва остановили противника, а затем и погнали его обратно.

Известно, что ВСУ понесли потери не только в живой силе, но и в технике.

Напомним, что Киев последние 8 лет выстраивал фортификационные сооружения в Лисичанске, Северодонецке и других городах Донбасса, превращал населенные пункты в крепости. Однако сейчас становится понятно, что все его старания были напрасными. ВСУ стремительно теряют позиции и проваливают попытки восстановить над ними контроль.