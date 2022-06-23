Украинский музыкальный коллектив «ВИА Гра», который неоднократно критиковал спецоперацию ВС РФ на Украине и в негативном ключе высказывался о России, выступил на открытии элитного отеля на Кипре. Ирония ситуации заключается в том, что гостями этого мероприятия в основном были россияне.

Поклонники группы отреагировали отрицательно на решение девушек выступать на открытии отеля перед российскими зрителями. В социальных сетях они высказали свое мнение, которое вряд ли понравится солисткам.

«Они же и на радио в Москве присутствовали в марте, как будто ничего и не было сидели в эфире», – возмутился один из поклонников.

Другой фанат заявил, что группе «ВИА Гра» вообще должны быть закрыты все возможности выступать в РФ или перед российской аудиторией. Также досталось и продюсеру коллектива: