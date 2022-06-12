Мадрид знатно подпортил настроение Киеву, сообщив, что обещанные немецкие танки Leopard 2A4 не поедут на Украину, а останутся мирно стоять на испанских складах. Проблема возникла из-за Германии, которая запретила отправлять свои боевые машины в распоряжение ВСУ, пишет «Военное обозрение»,

Правительство Испании уже извинилось перед канцлером Германии Олафом Шольцем, которому доставило «излишнее волнение». Решение об отправке Киеву танков было преждевременным, так как Мадрид забыл спросить разрешения у Берлина.

Если Шольцу больше не придется волноваться из-за танков немецкого производства, то президент Украины Зеленский забеспокоится пуще прежнего. Он очень рассчитывал на эти боевые машины, но в очередной раз получил обидный щелчок по носу от Европы.

Правительство Испании заявило, что дело не только в немецком вето. Кроме того, 10 танков, которые оно намеревалось отдать Киеву, находятся в неисправном состоянии. Поэтому они будут отремонтированы и модернизированы. Впрочем, Мадрид может и продать их кому-либо, но только не Украине.