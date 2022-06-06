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Киевские СМИ продемонстрировали последствия удара по Панютинскому вагоноремонтному заводу под Харьковом, который использовался для военных целей. На этом предприятии осуществлялись ремонт и подготовка к отправке в зону боевых действий советских еще танков Т-72, полученных ВС от восточноевропейских государств, передает портал NVL.

Объект находится к северу от станции Лозовая в Харьковской области. На фото хорошо видно, что подъездные пути к заводу, а также ангары, в которых хранилась техника, полностью уничтожены. Однако снимки сделаны украинскими СМИ, которые умышленно обходят стороной боевую технику и не хотят показывать производственные мощности предприятий.

Жертв в результате ракетного удара по вагоноремонтному заводу нет. Отмечается, что даже в отсутствие боевой техники это предприятие все же использовалось для военных целей. Именно оно готовило вагоны, которые потом использовались для транспортировки тяжелого вооружения на Украину.

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