Киевские СМИ продемонстрировали последствия удара по Панютинскому вагоноремонтному заводу под Харьковом, который использовался для военных целей. На этом предприятии осуществлялись ремонт и подготовка к отправке в зону боевых действий советских еще танков Т-72, полученных ВС от восточноевропейских государств, передает портал NVL.

Объект находится к северу от станции Лозовая в Харьковской области. На фото хорошо видно, что подъездные пути к заводу, а также ангары, в которых хранилась техника, полностью уничтожены. Однако снимки сделаны украинскими СМИ, которые умышленно обходят стороной боевую технику и не хотят показывать производственные мощности предприятий.

Жертв в результате ракетного удара по вагоноремонтному заводу нет. Отмечается, что даже в отсутствие боевой техники это предприятие все же использовалось для военных целей. Именно оно готовило вагоны, которые потом использовались для транспортировки тяжелого вооружения на Украину.