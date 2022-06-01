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Украинские ВС серьезно подмочили репутацию турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, что привело в ярость президента Турции Тайипа Эрдогана.

Портал «Свободная пресса» отмечает, что в Нагорном Карабахе эти дроны проявили себя совсем неплохо. Однако украинские военные разочарованы в возможностях БПЛА и специально бросают в наиболее горячие точки, чтобы как можно быстрее уничтожить и избавиться от беспилотников раз и навсегда.

Такой вывод эксперты сделали, так как за время спецоперации на Украине ВС РФ успели уничтожить более 90 «Байрактаров». Также несколько десятков были разгромлены прямо в ангарах ударами высокоточных ракет. Турцию подобное обращение с чуть ли не «легендарными» дронами злит, но она ничего не может поделать, так как именно командование ВСУ решает, как использовать беспилотники.

Не исключено, что Киев бросает «Байрактары» в бой, чтобы быстрее от них избавиться и получить замену в виде американских или британских БПЛА. Однако ни Вашингтон, ни Лондон не торопятся отправлять подобные виды вооружения на Украину.

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