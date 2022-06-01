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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не может считаться участником Лиги чемпионов, и, соответственно, не входит в число победителей этого турнира, сообщило издание Mundo Deportivo со ссылкой на УЭФА.

Авторы публикации пояснили, что голкипер украинского происхождения не провел на поле ни единой минуты в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Поэтому по правилам УЭФА он не может считаться обладателем кубка.

То же самое правило распространяется и на полузащитника «Реала» Исков, который также не выходил на поле на всем протяжении турнира.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2021/22, который проходил в Париже, мадридский «Реал» со счетом 1:0 одолел английский «Ливерпуль» и в 14 раз одержал победу в турнире.

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