Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не может считаться участником Лиги чемпионов, и, соответственно, не входит в число победителей этого турнира, сообщило издание Mundo Deportivo со ссылкой на УЭФА.

Авторы публикации пояснили, что голкипер украинского происхождения не провел на поле ни единой минуты в рамках розыгрыша Лиги чемпионов. Поэтому по правилам УЭФА он не может считаться обладателем кубка.

То же самое правило распространяется и на полузащитника «Реала» Исков, который также не выходил на поле на всем протяжении турнира.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2021/22, который проходил в Париже, мадридский «Реал» со счетом 1:0 одолел английский «Ливерпуль» и в 14 раз одержал победу в турнире.