Правительственные силы Сирии радикально разобрались с террористами, которые начали проявлять чрезмерную активность и отказались сдаваться, пишет портал Avia.Pro.

Он опубликовал видеозапись, на которой боевики, которые скорее всего представляют движение «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация), заняли одно из зданий в Ракке и ответили категорическим отказом на требование сложить оружие. В ответ по зданию был нанесен мощный артиллерийский удар.

Отмечается, что для этой цели использовался высокоточный снаряд «Краснополь», после удара которого террористы были ликвидированы. Им нечего противопоставить такой силе. По мнению экспертов, с боевиками, не желающими сдаваться и возвращаться к мирной жизни, только так и надо поступать.