Чем популярнее становятся имена, которые дают новорождённым детям, тем скорее они эту популярность утрачивают. К таким выводам пришли учёные из Мичиганского университета, проанализировав базы данных имён, которые давали детям в США на протяжении почти ста лет.

Проанализировав документы, учёные высчитали, что самые редкие имена (1 на 10 тысяч) увеличиваются в популярности примерно на 1,5% в год. Как только распространение имени доходит до 1 на 100 человек, его популярность начинает спадать более быстрыми темпами (на 1,6% в год).

Учёные приводят несколько примеров. Так, женское имя Эмма было распространено в конце 19 века. Затем оно надолго вышло из моды, но популярность к нему вернулась в “нулевые” годы уже 21 века. На 40-е годы прошлого века пришёлся пик популярности имени Линда, в 80-е годы было популярным имя Даниэль.

Аналогичную цикличность учёные обнаружили не только среди имён, но и среди пород собак. Породы, достигая определённой распространённости, постепенно начинали меньше интересовать людей. При этом темпы подъёма и спада популярности были примерно такими же, как в случае с именами детей.