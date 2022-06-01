читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чем популярнее становятся имена, которые дают новорождённым детям, тем скорее они эту популярность утрачивают. К таким выводам пришли учёные из Мичиганского университета, проанализировав базы данных имён, которые давали детям в США на протяжении почти ста лет.

Проанализировав документы, учёные высчитали, что самые редкие имена (1 на 10 тысяч) увеличиваются в популярности примерно на 1,5% в год. Как только распространение имени доходит до 1 на 100 человек, его популярность начинает спадать более быстрыми темпами (на 1,6% в год).

Учёные приводят несколько примеров. Так, женское имя Эмма было распространено в конце 19 века. Затем оно надолго вышло из моды, но популярность к нему вернулась в “нулевые” годы уже 21 века. На 40-е годы прошлого века пришёлся пик популярности имени Линда, в 80-е годы было популярным имя Даниэль.

Аналогичную цикличность учёные обнаружили не только среди имён, но и среди пород собак. Породы, достигая определённой распространённости, постепенно начинали меньше интересовать людей. При этом темпы подъёма и спада популярности были примерно такими же, как в случае с именами детей.

Вам может понравиться

Эксперт: страх перед голодом может стать основным в этом году во многих странах

Напряжённая ситуация вокруг Украины может спровоцировать голод в отдельных регионах планеты. Причина тому – дефицит зерна. Об этом пишет агентство “Прайм” со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.

Исследование: российский бизнес адаптировался к работе в условиях санкций

Большинство российских компаний в новых экономических реалиях перестроили свою работу и адаптировались, однако пока ситуацию в бизнесе оценивают, как негативную. Таковы результаты социологического исследования, которые содержатся в докладе уполномоченного по

Financial Times предостерегла Запад от кражи замороженных российских активов

Запад рискует утратить доверие своих партнеров если передаст Украине замороженные активы России, пишет издание Financial Times. Автор публикации Джиллиан Тетт уверена, что для подобных действий отсутствуют какие-либо правовые основания. «Хотя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |