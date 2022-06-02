Вирус обезьяньей оспы, который вызвал вспышку заболеваемости во многих странах, не приобрёл каких-то новых критических свойств, способных усилить опасность от заражения. Такое мнение высказал доктор биологических наук, руководитель одного из НИИ Роспотребнадзора Александр Семёнов.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более полутысячи случаев заражения оспой обезьян. Однако заболевание у инфицированных протекает в довольно лёгкой форме. По мнению Семёнова, это свидетельствует о том, что речь идёт о менее патогенном западноафриканском варианте вируса. У него есть определённые отличия от ранее выявленных штаммов, но они не критичны и не указывают на то, что вирус стал опаснее для человека, заключил специалист.

Семёнов уточнил, что такое мнение преобладает в среде российских и зарубежных экспертов.

Вспышки оспы обезьян начали фиксировать в нетипичных для этого заболевания странах Европы ещё в начале мая. От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём при длительном контакте.