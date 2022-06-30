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Волки восточной Евразии – прямые предки современных собак. К такому выводу пришла международная группа учёных. Результаты соответствующего исследования приводятся в журнале Nature.

Новые данные специалистов опровергают прежние выводы о том, что предки современных собак – древние волки Западной Европы. В ходе исследований эксперты секвенировали геном почти 70 древних волков из разных частей планеты. Выяснилось, что общий предок самых ранних собак Сибири, Америки, Европы и Азии – волки из Восточной Евразии.

Учёные также выяснили, что ряд современных пород имеют двойное происхождение. Популяции евразийских волков, скрещиваясь с другой популяцией животных, дали толчок к появлению ближневосточных и африканских пород собак.

Что же касается одомашнивания собак, то тут выводу учёных расходятся. К общему мнению пока прийти не удаётся: с одной стороны есть свидетельства доместикации животных около 15 тысяч лет назад, с другой – имеются доказательства и более раннего одомашнивания, возрастом более 70 тысяч лет.

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