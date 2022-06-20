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Дополнительные знания о том, как развивалась жизнь на Земле, может дать новое открытие учёных. Специалисты из США, изучив образцы отложений с территорий современных Польши и Уэльса, обнаружили следы древнейших лесных пожаров. Результаты исследований опубликованы в журнале Geology.

По данным экспертов, возгорания произошли примерно 440 миллионов лет назад. Это определили по отложениям древесного угля, возраст которого с помощью специального метода установили учёные. Ранее считалось, что во многих регионах планеты в то время растительности практически не было, а большинство из растений сильно зависели от воды. Находка подтверждает, что в указанных участках было достаточно деревьев, чтобы было чему гореть.

Кроме того, для того чтобы поддерживать горение, доля кислорода в атмосфере должна составлять не менее 16%. Сейчас она составляет чуть больше 20%, однако уровень этого газа в атмосфере земли постоянно менялся. Исследователи предполагают, что во время древнейших пожаров, уровень кислорода мог быть даже больше сегодняшних показателей.

Вместе все полученные данные при их дальнейшем изучении, помогут лучше понять, каким образом развивалась жизнь на Земле, утверждают учёные.

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