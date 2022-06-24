Французские и британские учёные обнаружили самую крупную в мире бактерию. Она настолько большая по сравнению с другими представителями своего вида, что её можно увидеть даже без микроскопа. В длину бактерия составляет около одного сантиметра, что можно сравнить с человеческой ресницей. Об этом пишет журнал Science.

Бактерию, названную Thiomargarita magnifica (“великолепная серная жемчужина”) обнаружили в карибском мангровом болоте на архипелаге Гваделупа. Она представляет собой тонкую белую нить, которая цепляется к камням, листьям мангровых зарослей, стеклянным бутылкам и другим предметам и живым организмам.

В ходе изучения выяснилось, что весь организм бактерии представляет собой единую клетку. При этом для бактерий её строение не совсем обычно, говорят учёные. Внутри у “серной жемчужины” есть вакуоль, который позволяет некоторым функциям бактериальной клетки действовать только в ограниченной среде, а не по всему “телу”.