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В распоряжении одного из подразделений территориальной обороны на Украине замечен весьма необычный «бандеромобиль», переделанный из гражданского Иж-2715 «Каблук».

Эту вполне мирную машину оснастили пулеметом «Максим» времен гражданской войны 20-х годов прошлого столетия. Кузов обшили бронированными листами, позволяющими защитить «экипаж» необычной техники.

Кроме того, «Максим» может быть при необходимости заменен на ПЗРК «Стингер» или любой другое переносной зенитно-ракетный комплекс.

Эксперты отмечают, что хотя «Каблук» после некоторых усовершенствований стал выглядеть внушительно и устрашающе, никакого толку в реальном бою от него нет. Машина стала чрезвычайно тяжелой и неповоротливой. При этом для обшивки использована тонкая броня, которую можно пробить даже из автомата. Поэтому в бою «бандеромобиль» будет мгновенно уничтожен.

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