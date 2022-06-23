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Европейские ученые ранее были полностью уверены, что у кожных клещей Demodex folliculorum отсутствует анальное отверстие. Однако последние исследования опровергли это заблуждение.

Обнаружить наличие ануса у D. Folliculorum позволило полное секвенирование генома клеща. Помимо этого, данная процедура позволила получить множество другой полезной информации о паразитах.

Так, ученые рассказали, что «сцепление» с человеком сделало клещей ужасно ленивыми. Они разучились сами вырабатывать мелатонин, так как получают достаточное его количество от человека, не могут выживать при ультрафиолетовых лучах и из-за этого забиваются как можно глубже в поры. Спариваются клещи только в темное время суток.

По мнению экспертов, паразиты и дальше будут деградировать, так как они живут в полностью защищенной среде и не имеют конкурентов. Это приведет к дальнейшей потере генов, а в будущем может стать причиной исчезновения клещей как отдельного вида и их превращения во внутренних симбионтов.

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